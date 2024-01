CONCERT GOSPEL HÉLIOS Eglise de la Madeleine Paris, samedi 12 octobre 2024.

CONCERT GOSPEL HÉLIOSDOMINIQUE MAGLOIRENe manquez pas cette incroyable performance du chœur Gospel Hélios dirigé par Dominique Magloire, dans les prestigieuses Églises de Saint-Germain des Prés et de la Madeleine.Au Programme : “Oh Happy Day”, Amazing Grace, “Oh When the Saints” …

Tarif : 22.00 – 44.00 euros.

Début : 2024-10-12 à 20:45

Réservez votre billet ici

Eglise de la Madeleine PLACE DE LA MADELEINE 75008 Paris 75