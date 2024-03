Écoute voir Soirée lecture à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne, vendredi 26 avril 2024.

Écoute voir Soirée lecture à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne Orne

Soirée lecture avec Eric Larzat & Dominique Lemaire.

L’avenir ne viendra pas seul, disait Maiakovski. Nos coachs en développement personnel Mrozek, Desproges, Molière, Dario Fo, Daeninckx, Galeano et Hugo vous aideront à l’affronter plus sereinement. À découvrir et à méditer des deux oreilles !

Participation libre.

Pratique au Café Associatif l’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis.

Soirée lecture avec Eric Larzat & Dominique Lemaire.

L’avenir ne viendra pas seul, disait Maiakovski. Nos coachs en développement personnel Mrozek, Desproges, Molière, Dario Fo, Daeninckx, Galeano et Hugo vous aideront à l’affronter plus sereinement. À découvrir et à méditer des deux oreilles !

Participation libre.

Pratique au Café Associatif l’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 19:00:00

fin : 2024-04-26

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

L’événement Écoute voir Soirée lecture à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2024-03-25 par OT CdC Coeur du Perche