Val-de-Marne La musique des émotions École Jacques Prévert Ivry-sur-Seine, 12 juillet 2023, Ivry-sur-Seine. La musique des émotions Mercredi 12 juillet, 15h00 École Jacques Prévert Entrée libre Spectacle de théâtre musical participatif avec la Compagnie du Théâtre El Duende.

Ce spectacle créé lors du Festival Barbacane au CDN Théâtre des quartiers d´Ivry propose aux enfants de voyager dans le monde du théâtre et de la musique tout en participant au spectacle.

En extèrieur : Dans la Cour de l’école Jacques Prévert d’Ivry-sur-Seine

En partenariat avec la DAC Ivry sur Seine École Jacques Prévert 8 allée du vieux moulin 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Petit-Ivry Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T15:00:00+02:00 – 2023-07-12T15:30:00+02:00

