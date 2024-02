ECOLE DE DANSE SOPHIE BERRA ZENITH DE CAEN Caen, samedi 29 juin 2024.

Qui n’a jamais eu envie de revivre de bons moments ?Vous souhaitez faire un retour en arrière de ces 20 dernières années ? Embarquez avec nous !Vous avez envie d’écouter des musiques qui ont bercé et rythmé votre vie ? Ou bien voir ou revoir des films cultes qui vous ont fait frissonner , pleurer ou rire ?Ou peut-être alors vous aimeriez vous rappeler d’événements culturels, géopolitiques qui ont marqué ou bouleversé notre quotidien ?Et simplement se souvenir de nos 20 dernières années de danse avec 10 ZENITH au programme !N’hésitez plus car notre spectacle ANNIVERSAIRE vous promet un FLASHBACK des plus déroutants !20 ans de danse 20 ans de bonheur et de travail 20 ans de passion 20 ans de transmission Car la danse c’est avant tout du partage à travers notre spectacle explosif…..FLASHBACK !! Gratuit pour les moins de 5 ans

Tarif : 11.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-06-29 à 20:00

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14