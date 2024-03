Duathlon Bearn Bigorre Saint-Vincent, samedi 12 octobre 2024.

Duathlon Bearn Bigorre Saint-Vincent Pyrénées-Atlantiques

Le désormais traditionnel duathlon Béarn Bigorre revient encore cette année pour une 6ème édition. Des épreuves pour tout le monde, du plus petit au plus grand, dans une ambiance festive et familiale, sur les coteaux de St Vincent.

Venez vous dépasser sur cette épreuve atypique en enchainant course à pied et vélo de route. Ou motivez vos amis pour le faire en relais !

Le matin les courses enfants la 6-9 ans, la 8-11 ans, la 10-13 ans, et l’animation pour les tous petits

L’après midi, la XS pour les adultes et ados (à partir de 12 ans. Et la course S (à partir de 16 ans) 11 11 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 09:00:00

fin : 2024-10-12 18:00:00

Place de l’Église

Saint-Vincent 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine dubearnbigorre@gmail.com

