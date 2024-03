Du savoir faire Régional Caen, samedi 6 avril 2024.

Du savoir faire Régional Caen Calvados

Samedi

L’association « Art o 9″ reçoit une quinzaine d’artisans dans les locaux atypiques des Antiquités MARIE. Expositions d’artisans et d’artistes dans une ferme XVIII ème siècle à CAEN à proximité du zénith au 9 rue de Québec. Le samedi et le dimanche de 10h à 19h. En grande première ; Chrystèle galeriste de CAEN de » the artists » proposera cinq artistes de son choix. Un Food truck sera présent les 2 midis. La présence des compagnons du devoir et du tour de France se fera aussi autour d’une discussion sur l’ébénisterie le samedi 6 avril à 10h30 avec des artisans chevronnés. Le samedi à 15h ; Sandrine tapissière en sellerie auto et moto parlera des différents aspects du cuir.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 19:00:00

9 Rue de Québec

Caen 14000 Calvados Normandie cyr-marie@orange.fr

