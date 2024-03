Du Chah aux Ayatollahs : chronique contemporaine de l’Iran Cosmopolis Nantes, mercredi 17 avril 2024.

Du Chah aux Ayatollahs : chronique contemporaine de l’Iran Archives audiovisuelles commentées par Thierry Piel et Ulrich Huygevelde Mercredi 17 avril, 14h30 Cosmopolis Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Début : 2024-04-17T14:30:00+02:00 – 2024-04-17T16:00:00+02:00

Par Thierry Piel, historien, maître de conférences à Nantes Université et Ulrich Huygevelde, de Géopolis-Brussels

Monté sur le trône après l’abdication forcée de son père, Mohammad Reza Pahlavi entreprit à partir de 1962 une modernisation à marche forcée de l’Iran. Bousculés dans leurs coutumes et habitudes, de nombreux iraniens parmi lesquels les milieux religieux profondément hostiles à l’occidentalisation du pays manifestèrent une opposition qui aboutit le 16 janvier 1979 au départ du Chah pour l’Egypte. Au régime autoritaire qu’il avait incarné durant des décennies va rapidement se substituer un nouvel ordre théocratique encore plus répressif, celui de la République islamique proclamée le 1 avril 1979 qu’incarnera jusqu’à sa disparition le 3 juin 1989 l’ayatollah Khomeini.

Cette conférence s’efforcera à partir d’images d’archives de la SONUMA d’analyser la Révolution Blanche inspirée par le dernier Chah et les raisons de son échec. Nous présenterons également le contexte qui permit aux islamistes de confisquer la révolution iranienne de l’hiver 1979. Enfin nous suivrons les étapes majeures qui conduisirent l’Iran à se retrouver au banc des nations depuis la prise d’otage de l’ambassade américaine jusqu’à nos jours en passant par le meurtrier conflit irano-irakien qui, paradoxalement, permit au régime des ayatollahs de se renforcer.

Thierry PIEL

Professeur d’histoire-géographie dans le secondaire public de 1986 à 1994, agrégé d’histoire en 1993, Thierry Piel soutient sa thèse de doctorat « Principes Etruriae. Recherches sur les représentations et la nature du pouvoir dans le monde étrusco-latin. » en 2000. Il est, depuis, maître de conférences en histoire ancienne à l’université de Nantes, spécialiste des civilisations archaïques du bassin méditerranéen.

Membre du laboratoire de recherche CreHAA jusqu’en 2018, il est l’auteur de nombreux articles scientifiques de référence et co-auteur des fascicules illustoria Camille et le destin de Rome (2010) et Et Rome devint une République (2011)…

Ulrich HUYGEVELDE

Diplômé de Sciences-Po Paris en politique comparée, Ulrich Huygevelde coordonne le centre Géopolis à Bruxelles qui propose des activités diversifiées de décryptage de l’actualité (expositions, débats, programmes radio). Il coordonne également le développement de l’antenne bruxelloise de la radio Euradio.

Il continue également de travailler pour l’Université de Nantes dont il a été vice-président en 2007-2008. Il y anime chaque année un cycle de conférences « Géopolitique » pour le grand public.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/

Thierry Piel