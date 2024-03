Donel Jack’sman en rodage L’Art Dû Marseille, vendredi 24 mai 2024.

Vu l’état actuel du monde et du Standup il fallait que je revienne !

Stand Up

Avec Donel Jack’sman



Après le succès de mon dernier spectacle Ensemble (enfin succès, c’est pas non plus Redouane Bougheraba ou Paul Mirabel ) et une captation pour Comédie + ( c’est pas non plus Canal+ ou Netflix) je reviens roder mon nouveau spectacle et vu l’état actuel du monde et du Standup il fallait que je revienne ( Enfin je suis pas non plus Dave Chapelle ou Chris Rock) 20.49 20.49 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 21:00:00

fin : 2024-05-25

L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

