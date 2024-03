DOMMAGES AUDITORIUM STEPHAN BOUTTET Dinard, dimanche 28 avril 2024.

Dommages !Une pièce de Elodie Poux, Julie Villers, Céline Groussard et Michel Frenna. Mise en scène Michel Frenna.Avec Julie Villers, Taos Sonzogni et Anaïs Tampère-LebretonDommages est une comédie en hommage au Vaudeville mais avec des dommages collatéraux.La pièce débute sur les chapeaux de roue avec ses personnages hauts en couleurs, mais tout ne se passe pas comme prévu, la comédie se retrouve interrompue à plusieurs reprises et les règlements de comptes entre comédiennes s’enchainent…La question se pose : arriveront-elles au bout de cette pièce déjantée ? Les comédiennes redoublent d’énergie et de drôlerie pour emmener les spectateurs dans leur délire et leur univers complètement barré. Cette comédie écrite à huit mains et mise en scène au cordeau par Michel Frenna va de surprise en surprise et ne nous laisse aucun répit. Un grand moment à ne pas manquer.

Tarif : 10.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-04-28 à 17:00

AUDITORIUM STEPHAN BOUTTET 6 RUE SADI CARNOT 35800 Dinard 35