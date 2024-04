D’ombre et de lumière. Jean Moulin, le destin d’une vie Centre d’histoire de la résistance et de la déportation Lyon, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:45:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:45:00+02:00

En résonance avec l’exposition Jean Moulin. Les voies de la liberté et à partir de documents d’archives, la compagnie Novecento propose au public deux tableaux scéniques correspondant à un des épisodes clés de la vie de Jean Moulin. L’occasion de découvrir le portrait intime d’un homme, que son attachement aux valeurs républicaines et une haute conception de la France ont conduit à s’engager et à résister, au sacrifice de sa vie.

Mise en scène et distribution : Nadia Larbiouene et Franck Adrien

+ Durée : 25 à 30 min.

+ 19h30 – 20h30 – 21h45 – 22h45

Centre d'histoire de la résistance et de la déportation 14 avenue Berthelot, 69007 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69007 Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 72 23 11 http://www.chrd.lyon.fr Aménagé dans l'ancienne École de santé militaire, à l'intérieur même des bâtiments où le chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, a sévi, le CHRD est un lieu fort et symbolique au service de l'Histoire et de la Mémoire.

