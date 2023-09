CONCERT D’OUVERTURE DES MASTER-CLASS Domaine du Bosc Montady Catégories d’Évènement: Hérault

Montady CONCERT D’OUVERTURE DES MASTER-CLASS Domaine du Bosc Montady, 7 avril 2024, Montady. Montady,Hérault Elena Rozanova – piano

Vadim Tchijik – violon.

2024-04-07 fin : 2024-04-07 . EUR.

Domaine du Bosc

Montady 34310 Hérault Occitanie



Elena Rozanova – piano

Vadim Tchijik – violin Elena Rozanova – piano

Vadim Tchijik – violín Elena Rozanova – Klavier

Vadim Tchijik – Violine Mise à jour le 2023-09-28 par OT LA DOMITIENNE Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montady Autres Lieu Domaine du Bosc Adresse Domaine du Bosc Ville Montady Departement Hérault Lieu Ville Domaine du Bosc Montady latitude longitude 43.32091;3.09402

Domaine du Bosc Montady Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montady/