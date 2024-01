Festival Festi’zac – Musiques actuelles Domaine de Muret Ambazac, vendredi 13 septembre 2024.

Ambazac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-13

fin : 2024-09-14

Un festival à taille humaine, festif et familial ! Une programmation qui ravie toutes les oreilles. Des tarifs billets, bar et restauration très accessibles. Un village gratuit avec concerts, animations, marché artisanal, espace enfants. Un festival ancré de plus en plus sur le territoire et accueillant de nombreux festivaliers des régions voisines. Programme à venir début février !

Domaine de Muret

Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



