Festival Beauregard 2024 Domaine de Beauregard Hérouville-Saint-Clair, jeudi 4 juillet 2024.

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-07-04

fin : 2024-07-07

Le festival Beauregard revient cette année avec une nouvelle édition qui s’annonce exceptionnelle et festive !

2 scènes au coeur du sublime domaine de Beauregard feront vibrer les 20 000 festivaliers quotidiens.Le line-up :Jeudi 4 juillet : Boombass X Étienne De Crécy X Dj Falcon – Bring Me The Horizon – Idles – Josman – Justice – Nieve Ella – SchVendredi 5 juillet : Bigflo & Oli – Étienne Daho – Hervé – La Fève – Niska – Parcels – Purple Disco MachineSamedi 6 juillet : Archive – Bat For Lashes – Black Pumas – LCD Soundsystem – Mind Against – Véronique Sanson – Werenoi – Zaho De Sagazan – ZolaDimanche 7 juillet : Baxter Dury – Calogero – Favé – L’impératrice – Luidji – Massive Attack – Marc Rebillet – Yodelice

…Et bien d’autres !

Billetterie et programme complet sur le site officiel du festival.

Domaine de Beauregard

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par OT Caen la Mer