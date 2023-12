STAGE CUEILLETTE ET CUISINE DE PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES Domaine Culturel Chemillé-en-Anjou Catégories d’Évènement: Chemillé-en-Anjou

Début : 2024-05-25 09:30:00

fin : 2024-05-25 18:30:00 Balade et cueillette en nature dans un coin sauvage à 5 km de Saint-Lézin..

Vous serez guidés par Michel Kotenkoff, spécialiste en plantes sauvages comestibles pour une balade cueillette en plein cœur de la nature.

Retour vers 15h30 au Domaine Culturel à Saint-Lézin. Nous préparerons et cuisinerons la cueillette. Avant cela, nous ferons un herbier géant sur table, en regroupant les plantes par espèce en leur mettant un nom. Étape précieuse pour mieux mémoriser.

Stage niveau débutant et intermédiaire

Disponible en CARTE CADEAU OBJECTIFS

Progresser en autonomie en cueillette sauvage, identifier et cuisiner 10 plantes sauvages comestibles, en toute confiance

– Nommer et décrire les principales parties d’une plante

– Identifier quelques plantes comestibles

– Identifier les risques quand au parasitismes, la pollution.

– Réaliser une cueillette simple

– Cueillir tout en préservant le milieu, l’équilibre naturel des plantes

– Préparer puis cuisiner de manière simple la cueillette Les bonus

– Une liste de plantes de cette saison

– Quelques recettes basiques

– Informations sur les bons lieux possibles de cueillette dans le 49

– Suivi : possibilité de me contacter par mail ou tél pendant un mois. D’autres dates sont proposées. Consulter le site internet EUR.

Domaine Culturel Saint-Lézin

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire

