DJ Set Héritage DJ Show Set Théâtre Charleville-Mézières, samedi 1 février 2025.

Théâtre Place du Théâtre Charleville-Mézières

Dans les années 70, les sondes Pioneer emportaient dans l’espace une plaque sur laquelle étaient gravées des silhouettes humaines ainsi que les coordonnées de la Terre. Les DJ Show Set envoient un message bien plus festif , une capsule théâtrale embarquant deux cyborgs munis de machines à jouer de la musique.Téléportez-vous, le temps d’un show, dans un monde meilleur ! Deux musiciens apprentis DJ offrent un spectacle décalé pour rire et célébrer une faculté propre à l’espèce humaine s’abandonner à la danse.Temps fort : PLEIN SENS, un moment à partager en temps scolaire et en famille Pour réserver, cliquez ici !

5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-02-01

fin : 2025-02-02

Théâtre Place du Théâtre

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

L’événement DJ Set Héritage DJ Show Set Charleville-Mézières a été mis à jour le 2024-10-08 par Ardennes Tourisme

