Distant Worlds: music from FINAL FANTASY – Distant Worlds: music from L’AMPHITHEATRE Lyon, samedi 25 mai 2024.

Distant Worlds: music from FINAL FANTASYInvitée d’Honneur : Yoko ShimomuraDistant Worlds revient à Lyon ! Revivez les meilleurs moments de FINAL FANTASY avec un orchestre et un chœur interprétant les plus belles mélodies des personnages et des combats issus des jeux ! Le chef d’orchestre primé aux Grammy Awards Arnie Roth dirigera 100 musiciens sur scène, en présence de la compositrice de FINAL FANTASY XV, Yoko Shimomura !Accompagné de vidéos HD préparés par les développeurs de SQUARE ENIX, projetés sur un écran géant durant le concert, Distant Worlds vous propose un répertoire varié et constamment en expansion des meilleures musiques de FINAL FANTASY depuis plus de 35 ans. Ce concert unique et exceptionnel continue de réunir et de ravir les fans du monde entier !

Tarif : 39.90 – 109.90 euros.

Début : 2024-05-25 à 19:45

Réservez votre billet ici

L’AMPHITHEATRE 10 QUAI CHARLES DE GAULLE 69006 Lyon 69