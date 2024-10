DISQUAIRE DU DIMANCHE & BASSLINE MOJO Nantes Loire-Atlantique

Nantes

MOJO Nantes

DISQUAIRE DU DIMANCHE & BASSLINE MOJO Nantes, vendredi 29 novembre 2024.

DISQUAIRE DU DIMANCHE & BASSLINE Vendredi 29 novembre, 19h30 MOJO

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-29T19:30:00 – 2024-11-29T22:00:00

Fin : 2024-11-29T19:30:00 – 2024-11-29T22:00:00

Disquaire en itinérance depuis 2018 et en boutique depuis deux ans maintenant rue du Maréchal Joffre. Alban aka Le Disquaire du Dimanche propose de temps à autre, dans des lieux qu’il affectionne, de passer une sélection de disques de sa collection personnelle. De la nu-soul aux rythmes orientaux effrénés, l’éclectisme et la pluralité sont les maîtres-mots de ces sessions. Passeur de disques au quotidien, il n’a pas vocation à devenir DJ mais plutôt à continuer ce travail de partage de la musique qui est le bien de tous.

De la médiathèque de son enfance aux bacs des disquaires, Bassline a toujours voulu dénicher des perles musicales. Sans véritables frontières musicales, Dj Bassline distille depuis 20 ans ses sets en soirée ou dans ses émissions de radio (PRUN’, Jet Fm, Comalaradio).

Véritable curieux et passionné, ce digger invétéré a eu l’occasion de mixer pour les premières parties de Souljazz Orchestra, Breakestra, Bibi Tanga, The Bamboos. D’animer pendant plus de 10 ans son émission Gimme Some More ! sur radio PRUN’ à Nantes. Son seul leitmotive est le partage et l’échange pour faire danser ou faire rêver.

MOJO 79 rue Maréchal Joffre, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 37 09 11 https://www.facebook.com/lemojo44/?locale=fr_FR [{“link”: “http://www.ledisquairedudimanche.com/”}] Bar, café, concert, dj set et expo.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars DJ Soul

vendredi 29 novembre 2024 DISQUAIRE DU DIMANCHE & BASSLINE MOJO Nantes Vendredi 29 novembre, 19h30 MOJO Nantes, 79 rue Maréchal Joffre, 44000 Nantes dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars