Diorama de la bataille de Froeschwiller Frœschwiller, dimanche 4 août 2024.

Diorama de la bataille de Froeschwiller Frœschwiller Bas-Rhin

Diorama à l’échelle 1/72ème retraçant la fin de la bataille de Frœschwiller du 6 août 1870. Reproduction fidèle de scènes de ce moment d’histoire dont les conséquences seront la perte de l’Alsace-Moselle.

Diorama à l’échelle 1/72ème retraçant la fin de la bataille de Frœschwiller du 6 août 1870. La charge des cuirassiers, les zouaves et turcos défendant le village contre les prussiens et bavarois, l’église en feu tout comme les maisons et granges ont été fidèlement reproduits afin de permettre aux visiteurs de s’immerger dans ce moment d’histoire dont les conséquences seront la perte de l’Alsace-Moselle.

Visite possible pour des groupes sur rendez-vous tout au long de l’année. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 14:00:00

fin : 2024-08-04 17:00:00

26 rue Principale

Frœschwiller 67360 Bas-Rhin Grand Est diorama1870@gmail.com

L’événement Diorama de la bataille de Froeschwiller Frœschwiller a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte