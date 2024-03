Dîner spectacle The Cherry on the cake Moulins, vendredi 5 avril 2024.

Dîner spectacle The Cherry on the cake Moulins Allier

Dîner spectacle ponctué de 3 numéros d’effeuillage.

45 45 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:00:00

fin : 2024-04-05 22:30:00

Quartier Villars Route de Montilly

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes accueil@cncs.fr

L’événement Dîner spectacle The Cherry on the cake Moulins a été mis à jour le 2024-02-16 par Office du tourisme de Moulins & sa région