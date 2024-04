Dîner spectacle Laurent Chatry à Lansac Lansac, samedi 4 mai 2024.

Dîner spectacle Laurent Chatry à Lansac Lansac Gironde

Dîner spectacle avec Laurent Chatry et animation dansante

Punch et feuilletés chauds, salade de gésiers aux petites asperges et pâté landais, noix de joue de porc sauce aux cèpes, légumes assortis, salade et fromages, nougat glacé au coulis de fruits rouges. Boisson et vins rosé et rouge compris. Café, pain, service. 40 40 EUR.

Début : 2024-05-04 20:00:00

fin : 2024-05-04

Salle des fêtes

Lansac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine jcl.et.f.martin@wanadoo.fr

