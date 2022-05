DINER SPECTACLE DU TOUR DE BRISSAC LOIRE AUBANCE Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire

DINER SPECTACLE DU TOUR DE BRISSAC LOIRE AUBANCE Brissac Loire Aubance, 29 mai 2022, Brissac Loire Aubance. DINER SPECTACLE DU TOUR DE BRISSAC LOIRE AUBANCE Saulgé L’Hôpital Salle de la Perrine Brissac Loire Aubance

2022-05-29 19:00:00 – 2022-05-29 Saulgé L’Hôpital Salle de la Perrine

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Brissac Loire Aubance Au menu :

Tajine de cuisse de Poulet aux Légumes confits,

amandes fraiches et Pruneaux, semoule aux raisins,

Fromage,

Panna cotta et soupe de fruits frais au cointreau N’hésitez pas à réserver votre soirée ! Buvette sur place. Tarif unique (hors boisson) : 12€ 50 Réservations obligatoires avant le 21 mai 2022 au 06 71 72 99 25 Après 2 ans d’absence, cette année c’est le retour de la soirée du Tour avec un Diner-spectacle ou le groupe Beretta ChiC , nous accompagnera pour une ambiance festive ! +33 6 71 72 99 25 Au menu :

Tajine de cuisse de Poulet aux Légumes confits,

amandes fraiches et Pruneaux, semoule aux raisins,

Fromage,

Panna cotta et soupe de fruits frais au cointreau N’hésitez pas à réserver votre soirée ! Buvette sur place. Tarif unique (hors boisson) : 12€ 50 Réservations obligatoires avant le 21 mai 2022 au 06 71 72 99 25 Saulgé L’Hôpital Salle de la Perrine Brissac Loire Aubance

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire Autres Lieu Brissac Loire Aubance Adresse Saulgé L'Hôpital Salle de la Perrine Ville Brissac Loire Aubance lieuville Saulgé L'Hôpital Salle de la Perrine Brissac Loire Aubance Departement Maine-et-Loire

Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brissac-loire-aubance/

DINER SPECTACLE DU TOUR DE BRISSAC LOIRE AUBANCE Brissac Loire Aubance 2022-05-29 was last modified: by DINER SPECTACLE DU TOUR DE BRISSAC LOIRE AUBANCE Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance 29 mai 2022 Brissac-Loire-Aubance maine-et-loire

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire