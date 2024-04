Dîner spectacle Salle des fêtes de Beaumont Saint Cyr Beaumont Saint-Cyr, samedi 15 juin 2024.

Dîner spectacle Salle des fêtes de Beaumont Saint Cyr Beaumont Saint-Cyr Samedi 15 juin, 15h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-06-15 15:30

Fin : 2024-06-15 20:30

Sandy Sims chante Dalida Samedi 15 juin, 15h30 1

D​iner spectacle

Salle des fêtes de Beaumont Saint Cyr 2 place du 11 novembre Beaumont st Cyr Beaumont Beaumont Saint-Cyr 86490 Vienne

ambiancesono_86@bbox.fr 0678189174