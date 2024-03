DINER SPECTACLE AVEC LA TROUPE « REVEZ D’AILES » Bourbonne-les-Bains, samedi 6 avril 2024.

DINER SPECTACLE AVEC LA TROUPE « REVEZ D’AILES » Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tout public

Soirée cabaret au Casino JOA.

Avec le troupe Haut-Marnaise « Rêvez d’ailes », vivez la magie du cabaret le temps d’un dîner le samedi 6 avril !

8 artistes sur scène pour un spectacle unique !

Formule « TOUT INCLUS » Apéritif, entrée, plat, dessert et boissons comprises*

Au menu :

Apéritif

Entrée Parfait à la truite et aux asperges , chantilly citron verts.

Plat Paleron de porc confit sauce moutarde , tatin d’endive et pomme rosti

Dessert Charlottine tiramisu crème anglaise au café

Boissons comprises 2 verres de vin JOA, café.

Prix public 55€ / Pers Avantages Club 50€ / Pers + un ticket de jeux de 3€ ( offert )

Places limitées

Informations et réservations 03 25 90 90 90 55 55 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-06

1 Place des Bains

Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est

L’événement DINER SPECTACLE AVEC LA TROUPE « REVEZ D’AILES » Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2024-03-12 par Antenne de Bourbonne-les-Bains