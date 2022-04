Festival Jeux de Vagues Concert : Les langueurs tendres du clavicorde Auditorium Stephan Bouttet Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Festival Jeux de Vagues Concert : Les langueurs tendres du clavicorde Auditorium Stephan Bouttet, 27 mai 2022 18:00, Dinard. Vendredi 27 mai, 18h00 Sur place Tarif plein: 15€ Tarif réduit : 10€ : Gratuit pour les – de 12 ans http://www.festival-jeux-de-vagues.com Une occasion de faire connaissance avec le clavicorde, instrument favori des réunions entre musiciens pendant le XVIIIe siècle, doté d’un timbre idéal pour jouer des airs tendres et sentimentaux. Un concert pour faire connaissance avec le clavicorde, instrument favori des réunions entre musiciens pendant le XVIIIe siècle. Il s’agit, contrairement au clavecin, d’un instrument à cordes frappées. La différence principale avec le pianoforte dont il est l’un des cousins, consiste en un mécanisme plus simple, mais qui permet néanmoins de transmettre davantage la subtilité et la sensualité du toucher de l’interprète. C’est le timbre idéal pour jouer des airs tendres et sentimentaux, et accompagner des partenaires instrumentistes et chanteurs en toute intimité. La programmation met en valeur les caractéristiques de « l’Empfindsamkeit », dans des œuvres souvent en mode mineur qui évoquent déjà une sentimentalité qu’on ne retrouvera que bien plus tard, dans la génération des grands romantiques de 1830. Avec : Flore Merlin, clavicorde

Marine Fribourg, mezzo-soprano

Mathilde Vialle, viole de gambe

Marion Ralincourt, flûte

Roldán Bernabé, violon Au programme : CPE Bach – WF Bach – Mozart -Hammer – Quantz – Graun Auditorium Stephan Bouttet 6 rue Sadi Carnot 35 800 DINARD 35800 Dinard Saint-Énogat Ille-et-Vilaine vendredi 27 mai – 18h00 à 19h00

Détails Heure : 18:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Auditorium Stephan Bouttet Adresse 6 rue Sadi Carnot 35 800 DINARD Ville Dinard Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Auditorium Stephan Bouttet Dinard Departement Ille-et-Vilaine

Auditorium Stephan Bouttet Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/

Festival Jeux de Vagues Concert : Les langueurs tendres du clavicorde Auditorium Stephan Bouttet 2022-05-27 was last modified: by Festival Jeux de Vagues Concert : Les langueurs tendres du clavicorde Auditorium Stephan Bouttet Auditorium Stephan Bouttet 27 mai 2022 18:00 Auditorium Stephan Bouttet Dinard dinard

Dinard Ille-et-Vilaine