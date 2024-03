Dimanche festif : Tom Pouce Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq, dimanche 1 septembre 2024.

Dimanche festif : Tom Pouce Découvrez l’histoire d’un petit bonhomme, pas plus grand qu’un pouce… avec la Compagnie In Illo Tempore. Dimanche 1 septembre, 14h30 Villeneuve d’Ascq Gratuit

Début : 2024-09-01T14:30:00+02:00 – 2024-09-01T15:30:00+02:00

Fin : 2024-09-01T14:30:00+02:00 – 2024-09-01T15:30:00+02:00

Installez-vous dans le jardin du Relais et laissez Thierry Moral, de la Compagnie in illo Termpore, vous raconter cette histoire singulière, d’un petit bonhomme, pas plus grand qu’un pouce…

Rendez-vous : à partir de 14h30

Durée : 1h

Bon à savoir : en accès libre

Public : tout public, à partir de 6 ans

Villeneuve d’Ascq Ferme du Héron Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France