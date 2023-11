Bugging | Etienne Rochefort AUDITORIUM, 3 avril 2024, DIJON.

OPERA DE DIJON (N°1-LR2010149 / N°2-LR2010150 / N°3-LR2010151 / N°4-LR2010152) présente ce spectacle Chorégraphie et mise en scène Étienne Rochefort Fruit de la rencontre entre neuf interprètes venus des horizons multiples des danses urbaines actuelles, Bugging révèle sur scène les symptômes d’un dérèglement systémique en cours. Quand ce sont les corps qui lancent l’alerte… Comment traduire la révolte des corps face à un monde qui déraille ? Dans Bugging, Étienne Rochefort prend acte du fait que les danses contemporaines sont nées de dysfonctionnements sociaux. Popping, voguing, break, krump : toutes ces expressions chorégraphiques sont apparues en divers lieux du monde pour exprimer le refus d’un rapport de domination et le sentiment d’une injustice. Corps aliénés ou sublimés, les interprètes de Bugging éprouvent dans leur chair cet être-au-monde contemporain dont ils révèlent les symptômes : syncopes, mécanisation, perte de soi-même ou déflagration d’énergie… Forcément politique, Bugging fait du corps le premier lanceur d’alerte face à nos cerveaux en déni… tout en espérant dans la danse un possible remède. Distribution : Composition musicale et interprétation Mondkopf Lumières et scénographie Olivier Bauer Costumes Annabelle Saintier Avec Joël Brown, Maxime Cozic, Juliette Bolzer, Megan Deprez, Yanis Khelifa, Sylvain Lepoivre, Hendrick Ntela, Luka Seydou & Marine Wroniszewski Durée : 1h sans entracte

AUDITORIUM DIJON Place Jean Bouhey Côte-dOr

