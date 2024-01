[Attraction] La Grande Roue de Dieppe Dieppe, samedi 28 septembre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-09-28

fin : 2024-11-11

Embarquez à bord de la Grande Roue du Quai Henri IV et vivez un moment suspendu et hors du temps !

Un panorama insolite à 32 mètres de hauteur vous attend pour (re)découvrir Dieppe de jour ou de nuit, la beauté des monuments, le port et ses bateaux, la mer ou encore les ponts.

> 24 cabines éclairées et fermées accessibles jusqu’à 6 personnes vous transportent pour 3 tours

> L’attraction dispose de 2 nacelles spéciales : l’une est conçue pour accueillir une personne en fauteuil roulant et un accompagnant, elle est totalement dédicacée par le designer Pop Art Hambly.

> L’autre est classée « VIP ». Cette cabine luxe confortable permet d’embarquer deux ou quatre personnes pour trente minutes. Le temps de déguster le champagne (ou une boisson sans alcool).

Quai Henri IV

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie brenda@amusements.fr



