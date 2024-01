[Street-art] Festival Spray Dieppe, samedi 13 juillet 2024.

[Street-art] Festival Spray Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-07-13

fin : 2024-07-14

Avis aux fans de graffitis et de cultures urbaines, le festival Spray revient sur le front de mer !

De nombreux artistes de street art créeront en direct leurs œuvres éphémères.

Ateliers graff, concerts, DJ, boutique et buvette animeront ce week-end festif et coloré !

– Programmation détaillée à venir courant 2024 –

Front de mer

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



L’événement [Street-art] Festival Spray Dieppe a été mis à jour le 2024-01-12 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie