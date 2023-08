Course VTT – Ride The Track Die Catégories d’Évènement: Die

Drôme Course VTT – Ride The Track Die, 7 septembre 2023, Die. Die,Drôme Randonnée VTT All-Mountain avec guidage GPS, par équipe de 2 ou 3. Evènement complet..

2023-09-07 fin : 2023-09-09 . . Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



GPS-guided all-mountain mountain biking, in teams of 2 or 3. Full event. Recorrido en bicicleta de montaña todoterreno guiado por GPS, en equipos de 2 ó 3 personas. Evento completo. All-Mountain-Mountainbike-Tour mit GPS-Führung, in Teams von 2 oder 3 Personen. Vollständige Veranstaltung. Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme du Pays Diois Détails Catégories d’Évènement: Die, Drôme Autres Adresse Ville Die Departement Drôme Lieu Ville Die latitude longitude 44.757127;5.352915

Die Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/die/