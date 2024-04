Café-outils #87 : Le live stream vidéo pour votre activité Le Moulin Digital : NOUVELLE ADRESSE Alixan, vendredi 3 mai 2024.

Café-outils #87 : Le live stream vidéo pour votre activité Créez et engagez votre communauté grâce au live streaming ! Vendredi 3 mai, 09h00 Le Moulin Digital : NOUVELLE ADRESSE Entrée libre sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-03T09:00:00+02:00 – 2024-05-03T10:00:00+02:00

Les plateformes de live streaming (réseaux sociaux, Twitch, …) peuvent être un outil puissant pour les entreprises qui souhaitent élargir leur notoriété. Bonnes pratiques, outils et exemples pour les TPE – PME seront au programme de ce café-outils !

Ce billet vous réserve une place EN PRÉSENTIEL au Moulin Digital – 1, rue Roland Moreno – 26300 Alixan.

Nos café-outils sont toujours diffusés en direct et visionnables en replay sur notre page Linkedin et sur notre chaîne Youtube, sans besoin de billet !

Le Moulin Digital : NOUVELLE ADRESSE 1 rue Roland moreno 26300 Alixan Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

