Dictée pour tous à la Classe des années 50′ Place Paul Levieux Allouville-Bellefosse, samedi 10 août 2024.

Tous les deuxièmes samedis de chaque mois jusqu’en septembre, les bénévoles et anciens élèves de la Classe des années 50 vous proposent un moment convivial et récréatif. Munis d’une plume et d’encre, faites une dictée à la façon des années 50 ! Attention au bonnet d’âne…

Début : 2024-08-10 14:30:00

fin : 2024-08-10

Place Paul Levieux Classe des Années 50

Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie francoise.petit41@gmail.com

