DICTÉE ANNUELLE bois de castres Carbonne, samedi 6 avril 2024.

Le club du temps libre et des loisirs organise sa dictée annuelle !

Ces quelques mots ont fait trembler de nombreux élèves.

Toutes générations confondues ! Et pourtant, ils en redemandent ! Au « Club du temps libre et des loisirs, certains d’entre eux ont décidé de se confronter à cette épreuve; juste pour voir ! 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-06

bois de castres SALLE DES FÊTES

Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie ctll@free.fr

