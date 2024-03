Diagonale du Four Porspoder, dimanche 14 avril 2024.

Diagonale du Four Porspoder Finistère

L’APE du Spernoc organise sa troisième édition de la Diagonale du Four. Cette manifestation va se dérouler sur le sentier littoral et sur les chemins pédestres de Porspoder et Landunvez. Trois courses sont proposées en plus de la course enfants 10km(10h), 18km(9h30) et 32km(9h). Le départ se fera de la salle omnisports de Porspoder.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur klikego.com .

Début : 2024-04-14 08:00:00

fin : 2024-04-14 13:00:00

Salle Omnisports

Porspoder 29840 Finistère Bretagne apeduspernoc@gmail.com

