Détox & rando Nivillac, jeudi 26 septembre 2024.

Détox & rando Nivillac Morbihan

Détoxifier, reminéraliser Une autre façon de s’alimenter pour votre santé et celle de la planète.

Vous pourrez ainsi vous alléger physiquement et mentalement, remettre en circulation le sang, la lymphe, l’énergie, et ainsi réduire la fatigue et le stress.

Cette cure initie ainsi une véritable détox en ce qu’elle :

limite la source des surcharges par la consommation une alimentation saine et légère

stimule les émonctoires en facilitant l’élimination des déchets et des toxines

déconnecte le mental en favorisant la détente et le contact avec la nature

Les randonnées pourront nous mener sur les bords de l’Océan, les bords de la Vilaine, le parc naturel régional de Brière, les marais salants de Guérande, la nature dans et à proximité du domaine… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-26

fin : 2024-09-29

Route de Saint-Dolay

Nivillac 56130 Morbihan Bretagne

