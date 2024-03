Destination tourisme à Bercy Ministère de l’Economie Paris, lundi 18 mars 2024.

Destination tourisme à Bercy Lancement national de la Semaine des métiers du tourisme 2024 Lundi 18 mars, 09h00 Ministère de l’Economie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T09:00:00+01:00 – 2024-03-18T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-18T09:00:00+01:00 – 2024-03-18T18:00:00+01:00

Dans le cadre de la Semaine des métiers du tourisme, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique ouvrira ses portes le lundi 18 mars 2024 de 9h à 17h pour faire découvrir le secteur du tourisme, les métiers, les formations et les opportunités de carrière dans toutes les filières : hébergement, restauration, voyage, transports, culture, loisirs, sport et événementiel. Cet événement sera l’occasion de rencontrer des professionnels du secteur, d’échanger avec eux sur leur parcours et d’interagir au travers d’animations ludiques et pédagogiques.

Programme :

9h – 17h FORUM DES MÉTIERS DU TOURISME

Espace « Métiers de l’hébergement » :

Un espace dédié à la présentation des métiers de la chambre et des aparthotels. Venez expérimentez l’escape game « smart room » du Groupe hôtelier Accor, le jeu « Kahoot » orienté sur des mises en situation du quotidien des différents métiers et découvrez l’environnement de ces métiers grâce à la réalité virtuelle proposée par le groupe Adagio Aparthotel.

Espace « Métiers de la restauration » :

Les lycées hôteliers Guillaume Tirel, Santos-Dumont et Emilie du Châtelet vous présenteront leur offre de formation au travers d’animations ludiques, tandis que la Société des Meilleurs Apprentis de France, le Réseau national des Campus et l’Association Française des Maître Restaurateurs vous donneront un aperçu gourmand des métiers de la cuisine, du service en salle et de l’hébergement.

Espace « Métiers du voyage et des transports » :

Du conseiller en agence au pilote d’avion, en passant l’agent d’escale ou le personnel de bord, c’est tout un voyage qui vous attend pour découvrir les métiers du transport touristique grâce à des mises en situation pratiques dans cet espace animé par Air France, le Groupe ADP (Aéroport de Paris), le Comptoir des Voyages et l’établissement de formation OPCO Mobilités.

Espace « Métiers de la culture et des loisirs » :

Château de Versailles, Parisjet’aime, Flyview, Mont Saint-Michel, Château de Vincennes, Parc Astérix, Monnaie de Paris … autant d’acteurs mobilisés pour faire découvrir les métiers de la culture et des loisirs grâce à de nombreuses animations (atelier de gravure, médiation culturelle et numérique, …).

Espace « Métiers du Tourisme sportif » :

Dans le contexte des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, les acteurs du tourisme sportif se mobilisent : une expérience inédite à vélo proposée par le Syndicat National des Moniteurs Cyclistes Français.

Plus d’exposants à venir !

Pour toute question, merci de contacter : semainetourisme.dge[a]finances.gouv.fr

Ministère de l'Economie 139 rue de Bercy, 75013 PARIS Paris 75012 Quartier de Bercy Paris Île-de-France

SemaineTourisme Restauration