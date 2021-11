Saint-Chamond MJC de Saint-Chamond Loire, Saint-Chamond Destination Iran MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Saint-Chamond

Destination Iran

MJC de Saint-Chamond, le mardi 22 mars 2022

MJC de Saint-Chamond, le mardi 22 mars 2022 à 18:00

Lors de cette conférence, nous présenterons deux films réalisés en avril 2018, lors d’un séjour en terres persanes, organisé par les Amis du Couvent : un film de Jean MATHIOTTE et un autre de Bertrand GUEGUEN.

4€ adh, 5€ ext

Films présentés par Marie POUGET (Amis du couvent) MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération Saint-Chamond Saint-Chamond Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T18:00:00 2022-03-22T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Chamond Autres Lieu MJC de Saint-Chamond Adresse 2a avenue de la libération Saint-Chamond Ville Saint-Chamond lieuville MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond