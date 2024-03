Désobéir Angers, mardi 18 juin 2024.

Désobéir Angers Maine-et-Loire

Un spectacle en triptyque avec La Tendresse et Interruption

Entre fidélité et refus du poids de l’héritage, entre désirs immenses et sentiments d’impasse de l’époque,

Julie Berès et son équipe entreprennent de sonder les rêves et les révoltes de jeunes femmes.

Comment s’inventer soi-même, par-delà les assignations familiales et sociales ? Quels rapports à l’idéal, à l’amour,

à la croyance, à la justice et à la violence se construisent pour chacune d’elles ? S’engager. Se sentir engagée. C’est quoi ? Ça s’exprime comment ? Quelle radicalité faut-il pour affirmer sa liberté, ses choix de jeune femme à Aubervilliers et dans les villes alentour ?

Une enquête sur les coordonnées de la confiance ou pas des jeunes femmes d’aujourd’hui. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-18 20:30:00

fin : 2024-06-18

Cloître Toussaint

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire billetterie@anjou-theatre.fr

L’événement Désobéir Angers a été mis à jour le 2024-03-21 par eSPRIT Pays de la Loire