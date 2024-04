Descente de l’Arguenon maritime en kayak Canoë-Kayak Club PLANCOET Plancoët, samedi 8 juin 2024.

Descente de l’Arguenon maritime en kayak Canoë-Kayak Club PLANCOET Plancoët Côtes-d’Armor

Au départ des quais de Plancoët, sur environ 7 km, venez découvrir l’estuaire sauvage de l’Arguenon en kayak ou en canoë, seul ou en famille.

Cette balade nautique s’effectue en autonomie ; elle est très accessible pour petits et grands sans niveau particulier. Le club dispose de kayaks doubles ou simples très faciles à manier.

Empruntée autrefois par les gabares, la rivière s’écoule et dessine un cadre magnifique entre le slikke (vase salée) et le shore herbu (pré salé). Jouant un rôle important pour l’écologie de nombreuses espèces d’oiseaux et de poissons, on y découvre également au fil de l’eau un patrimoine historique.

A l’arrivée au port du Guildo, avec un peu de chance, les phoques qui ont élu domicile dans l’estuaire viendront peut être pointer le petit bout de leur nez !

Organisation le trajet s’effectue en aller simple, avec l’aide du courant de marée descendante. Une navette est organisée pour le retour.

Rendez-vous au club de Plancoët une demi-heure avant le départ.

Sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 08:45:00

fin : 2024-06-08 11:15:00

Canoë-Kayak Club PLANCOET 2 Allée des Vergers

Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne ckcplancoet@gmail.com

