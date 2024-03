DES OISEAUX ET DE DRÔLES DE PETITES BÊTES Agde, vendredi 12 avril 2024.

DES OISEAUX ET DE DRÔLES DE PETITES BÊTES Agde Hérault

Tiens voilà le printemps, ça gazouille dans la nature !

Le temps est idéal pour partir en famille à la découverte des oiseaux du Bagnas et de ses richesses !

Vous serez émerveillés par la diversité des oiseaux qui peuplent l’étang du Bagnas flamands roses, hérons pourprés, aigrettes gazettes et l’atmosphère qui règne dans cet espace exceptionnel.

Vos enfants vont adorer jouer les explorateurs et partir à la découverte des animaux qui peuplent le Bagnas, munis de petites boîtes loupes pour observer les insectes et de jumelles et longues vues pour observer les habitants à plumes ou à poils !

Balade facile, accessible à tous.

Prêt du matériel d’observation gratuit

#ESCAPADENATURE 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 10:30:00

fin : 2024-04-12 12:30:00

Domaine du Grand Clavelet

Route de Sète

Agde 34300 Hérault Occitanie

L’événement DES OISEAUX ET DE DRÔLES DE PETITES BÊTES Agde a été mis à jour le 2024-03-13 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE