Des mathématiques pour dérouler le film de l’histoire du vivant Hôtel de Région,site de Rouen, 24 novembre 2022, Rouen.

Des mathématiques pour dérouler le film de l’histoire du vivant

Hôtel de Région, site de Rouen, le jeudi 24 novembre à 20:00

La diversité du vivant qui nous entoure est fascinante. Dans le contexte actuel de crise de la biodiversité, il est devenu par­ticulièrement important de décrire les lois générales de cette biodiversité et de comprendre les mécanismes écologiques et évolutifs qui sous-tendent ces lois. Des modèles mathéma­tiques aléatoires peuvent être combinés à des données géné­tiques et fossiles pour « remonter dans le temps » et estimer les vitesses passées de diversification et d’extinction des espèces, leur histoire biogéographique, ou encore l’évolution de leurs gènes et de leurs caractéristiques écologiques et morpholo­giques. Hélène Morlon illustrera son propos par des exemples allant des mammifères et oiseaux au plancton océanique, et incluant l’étude de l’effet des changements environnementaux du passé sur l’évolution de la biodiversité.

Gratuit sur inscription

Une conférence présentée par Hélène Morlon, Directrice de recherche au CNRS et chef d’équipe à l’institut de biologie de l’Ecole Normale Supérieure.

Hôtel de Région,site de Rouen 5, rue Robert Schuman Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T20:00:00 2022-11-24T21:30:00