Des contes au Musée Musée de Plein Air Villeneuve-d’Ascq, dimanche 25 août 2024.

Des contes au Musée Voyagez Avec Pierre Delye et Claire Péricard Dimanche 25 août, 11h00 Musée de Plein Air Compris dans le tarif d’entrée au Musée : tarif plein / réduit 3

Dans le cadre idyllique et poétique du Musée, laissez-vous bercer par les contes extraordinaires de Pierre Delye et Claire Péricard. Ils vous feront voyager grâce à des histoires de sorcières, de moulin et de fournil. À partir de 5 ans.

Rendez-vous : à partir de 11h

A 16h : Conte « Même Pas vrai « ! avec Pierre Delye autour du Pain. Se laisser aller à écouter avec les yeux et à regarder avec les oreilles ? Il suffit de suivre le conteur qui, au gré de sa fantaisie, vous emmènera sur des chemins de traverse et de traviole. « Même pas vrai!? » Bien sûr que si puisque ce sont des histoires, des contes, légendes et histoires contemporaines choisis pour leur saveur, leur sagesse et le ravissement qu’ils procurent alors, forcément, c’est pour de vrai. « Même pas vrai !? » Durée 1h. A partir de 6 ans

Dimanche 14h30 le conte pour les plus petits. A partir de 3 ans

11h,14h,15h : contes « Il était et il sera : toute une histoire !»

Partons ensemble nous balader dans le musée en plein air et découvrir ses richesses… Écoutons, sur le chemin, des histoires du temps où les ailes du moulin tournaient, le four à pain chauffait, les choux abondaient et les sorcières existaient ! Ou encore celle du gourmand qui veut, à n’importe quel prix manger un bout de galette . Durée 45 minutes. Tout public à partir de 5 ans.

15h à 18h Atelier familiaux sur la thématique du conte ! Repartez avec votre création !

11h et 18h : Rendez-vous animaux. Accompagnez notre villageois à la rencontre des animaux de la ferme !

15h : Visite guidée du musée avec nos villageois en costume d’époque.

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59493 Nord Hauts-de-France