Démonstrations de tir à l’arc antique par Romae sagitarii et de balles de fronde par Officina Monetae. Archéo’site Les Rues-des-Vignes, dimanche 7 juillet 2024.

Démonstrations de tir à l’arc antique par Romae sagitarii et de balles de fronde par Officina Monetae. Assistez à des démonstrations fascinantes d’archerie antique et de frondes présentées par Romae Sagitarii et Officina Monetae. Une immersion dans les techniques de combat de l’Antiquité ! Dimanche 7 juillet, 14h00 Archéo’site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T14:00:00+02:00 – 2024-07-07T18:00:00+02:00

Fin : 2024-07-07T14:00:00+02:00 – 2024-07-07T18:00:00+02:00

Plongez dans l’art de la guerre de l’Antiquité avec des démonstrations captivantes d’archerie et de frondes.

Romae Sagitarii et Officina Monetae vous invitent à découvrir les techniques de combat de nos ancêtres à travers des présentations dynamiques et instructives. Admirez l’habileté des archers alors qu’ils décochent des flèches avec précision et découvrez le pouvoir redoutable des frondes utilisées dans les batailles antiques. Que vous soyez passionné d’histoire militaire ou simplement curieux de découvrir les technologies de combat anciennes, ces démonstrations promettent une expérience fascinante pour tous les spectateurs. Ne manquez pas cette occasion unique de revivre l’art de la guerre de l’Antiquité !

Informations pratique :

Dimanche 7 juillet

14 h à 18 h

Archéo’site 882 Rue Haute, 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France

L’archéosite CAC Cambrai