Dégustation découverte des terroirs de Chambolle-Musigny et Morey-Saint-Denis Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune Beaune, jeudi 11 avril 2024.

Dégustation commentée par les vignerons !

Au programme, retour sur la Saint Vincent 2024 et dégustation de 5 vins des terroirs de Chambolle-Musigny et Morey-Saint-Denis.

Cette dégustation sera commentée par Laurent LIGNIER et Jérôme CASTAGNIER, tous deux vignerons et respectivement Président et Vice-Président de l’Association Saint Vincent Tournante de Morey-Saint-Denis et Chambolle-Musigny ainsi que Françoise VANNIER, géologue spécialiste de ces terroirs.

Dégustation de 4 Climats en Villages 1ers Crus (2 de Morey-Saint-Denis et 2 de Chambolle-Musigny) et dégustation d’une rareté pour le 5ème vin !

Une belle et unique occasion de découvrir ces terroirs, de rencontrer les professionnels passionnés et de déguster ces appellations de la côte de Nuits toutes en finesse, élégance et intensité.

Et d’ailleurs sachez que les vignerons seront dès 16h00 au sein du parcours de visite pour vous raconter leur métier !

Tarif de l’atelier Dégustation découverte 20 €

Tarif couplé parcours de visite et dégustation 31 € 20 20 EUR.

Début : 2024-04-11 18:00:00

