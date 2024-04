Découvrez le far west aux autruches de Dancourt Dancourt, samedi 6 juillet 2024.

Découvrez le far west aux autruches de Dancourt Dancourt Seine-Maritime



Le Far West aux autruches est situé sur un parc de 6 hectares, arboré, peuplé d’animaux de tous genres.

D’un côté les animaux de la ferme qui sont accessible librement lapins, moutons, âne, alpagas et d’autres vous attendent.

Venez rencontrer Némo, le petit poulain aveugle qui a désormais bien grandit et profite enfin de sa vue recouvrée pour courir en pleine prairie.

Venez passer un moment de détente en famille, entre amis dans l’un des deux hébergements insolites qui s’offrent à vous le tipi et le chalet.

Le parc est ouvert le samedi et dimanche de 10h à 17h (hors vacances scolaires).

Du mardi au dimanche de 10h à 17h (pendant les vacances scolaires)

Infos 07 89 22 05 23

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 10:00:00

fin : 2024-08-31 17:00:00

Impasse Maurice Toussaint

Dancourt 76340 Seine-Maritime Normandie

L’événement Découvrez le far west aux autruches de Dancourt Dancourt a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle