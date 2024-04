[Découvrez la nature dans l’Eure] Les ânes en balade en forêt de Lyons Lorleau, dimanche 5 mai 2024.

[Découvrez la nature dans l’Eure] Les ânes en balade en forêt de Lyons Lorleau Eure

Dans le cadre des sorties « Découvrez la nature dans l’Eure », Equi Libre Bord Seine organise une sortie au départ de Lorleau.

Venez profiter de l’ombrage de la plus grande hêtraie de France et passer un agréable moment pour une balade de 1h30 en forêt de Lyons. La compagnie des ânes Bilbo, Koquin, Rapide et Topaze, permettra aux plus petits de profiter pleinement de la balade sans fatigue, un animateur de l’association CARDERE vous fera découvrir ce lieu très riche en biodiversité, qui abrite une faune remarquable et une flore variée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 14:30:00

fin : 2024-05-05

Lorleau 27480 Eure Normandie

