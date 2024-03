Découvertes et occupations protohistoriques et antiques en Périgord Salle Eugène Leroy Le Bugue, vendredi 26 avril 2024.

L’ Association Buguoise pour la culture vous propose une conférence avec Pierre-Lucien Bertrand: « Les découvertes et occupations protohistoriques et antiques sur Le Bugue, la Vallée de la Vézère et le Périgord »

L’ Association Buguoise pour la culture vous propose « Les découvertes et occupations protohistoriques et antiques sur Le Bugue, la Vallée de la Vézère et le Périgord ». Grottes ornées, abris , falaises, cluzeaux , carrières ornées, gisements, mobiliers, ossements, bas-reliefs, gravures, peintures, outils, infrastructures et structures, sources et fontaines ornées, lieux de sacrifices seront au programme de cette très intéressante conférence menée par Pierre-Lucien Bertrand. Gratuit. EUR.

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26

Salle Eugène Leroy 99 allée Paul-Jean Souriau

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

