Découverte libre et exceptionnelle d’un jardin privé Le jardin de Christiane et de Christine Châteauvillain, samedi 1 juin 2024.

Découverte libre et exceptionnelle d’un jardin privé Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Le jardin de Christiane et de Christine libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le jardin de Christiane et de Christine 17 bis rue de l’Amiral Decrès 52120 Chateauvillain Châteauvillain 52120 Châteauvillain Haute-Marne Grand Est

©claudeTETARD