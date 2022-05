DÉCOUVERTE GUIDÉE DES LIEUX DE L’APPARITION Pontmain Pontmain Catégories d’évènement: Mayenne

Pontmain Mayenne EUR Tous les jours, découverte des lieux de l’apparition à Pontmain (une heure). Visite guidée de la basilique et ses vitraux, la grange Barbedette, l’église paroissiale. Rendez-vous à 14h30 à l’entrée de la basilique Tarif : sous forme de don libre. Tous les jours, venez découvrir le sanctuaire de Pontmain. Visite guidée de la grange de l’apparition, église paroissiale, basilique Notre Dame de Pontmain contact@sanctuaire-pontmain.com +33 2 43 05 07 26 http://sanctuaire-pontmain.com/ Tous les jours, découverte des lieux de l’apparition à Pontmain (une heure). Visite guidée de la basilique et ses vitraux, la grange Barbedette, l’église paroissiale. Rendez-vous à 14h30 à l’entrée de la basilique Tarif : sous forme de don libre. Pontmain

