DÉCOUVERTE GRATUITE DE LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE Préfailles, mercredi 31 juillet 2024.

DÉCOUVERTE GRATUITE DE LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE Préfailles Loire-Atlantique

Découvrez la Pointe Saint-Gildas d’un autre oeil !

A vos jumelles… et à vos agendas ! La réserve est un vrai patchwork… 41 habitats naturels sont présents.

Des visites sont organisées toute l’année avec Ludivine, la conservatrice de la Réserve Naturelle Régionale.

Selon les saisons, il est possible de rencontrer différentes espèces animales et végétales qui fréquentent la Pointe Saint-Gildas.

Au programme :

Découverte des habitats naturels, de la faune et de la flore

Découverte de l’aspect historique

Découverte des traces et indices laissés par les animaux, adaptation des espèces à leur environnement

Découverte des espèces végétales présentant un intérêt pour l’Homme, d’un point de vue culinaire, médicinale et pratique

Les visites sont gratuites, accessible dès 7 ans, et sur réservation (places limitées).

Renseignement et inscription au 02 40 21 60 37 ou sur environnement@prefailles.fr

RDV fixé devant le Mémorial du Lancastria (sous réserve de modification). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-31 09:30:00

fin : 2024-07-31 12:00:00

Pointe Saint-Gildas

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie@prefailles.fr

