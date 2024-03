Découverte d’un parc public et de ses animations Parc Municipal Ligny-en-Barrois, vendredi 31 mai 2024.

Découverte d’un parc public et de ses animations Animations autour du végétal et des animaux de ferme 31 mai et 1 juin Parc Municipal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T08:00:00+02:00 – 2024-05-31T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T09:30:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Démonstration de savoir-faire, ventes, expositions…

Présence d’animaux de la ferme.

Buvette et restauration sur place.

Parc Municipal 55500 Ligny-en-Barrois Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est 0329780222 Ce grand parc, situé en site classé, a été créé au XVe siècle. Acheté par la ville en 1794, il est devenu un jardin d’agrément au cours du XIXe siècle. Des arbres remarquables pourront d’ailleurs être admirés. Une partie du parc borde la rivière de l’Ornain et vient d’être restaurée ; elle promet de belles promenades au bord de l’eau, à travers les nouvelles allées romantiques qui guident le visiteurs jusqu’au kiosque du parc. Dans l’autre partie, se trouve un autel commémoratif de Gaston Broquet, dédié aux Linéens morts au cours de la première guerre mondiale, ainsi que deux belles statues, allégories de l’Anthropologie et de la Chimie, provenant du Trocadéro.

